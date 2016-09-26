Матс Зукарелло: В матче с Канадой нам понадобится удача
Форвард
сборной Европы Матс Зукарелло прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ)
в полуфинале Кубка мира по хоккею.
- Вы сами уже выступали в
международных соревнованиях. Что значит для ребят, у которых вообще никогда не
было такой возможности, вдруг получить шанс играть в финале Кубка мира?
- Я только однажды был в четвертьфинале чемпионата мира со сборной
Норвегии, и это все. Мы в восторге от того, что попали в финал. Мы знаем, что
предстоит играть против очень сильного соперника. Нам понадобится удача, но
самое главное - нужно будет использовать все свои способности и выложиться на
100 процентов, чтобы был шанс победить Канаду. У нас прекрасная группа ребят,
мы успели сыграться и привыкнуть друг к другу. Это замечательно, что получилось
пройти так далеко на этом турнире.
-
Интереснее и веселее ли играть, когда от таких новичков ничего не ждут?
- Да уж, мы многих удивили, - смеется Зукарелло. - Мало кто в нас
верил, а мы попали в финал. Мы очень гордимся своими достижениями и получаем
большое удовольствие от игры друг с другом.
- Что было
в овертайме?
- Я видел, что шайба шла ко мне. Но Тартс (Татар) открывался у
дальней штанги. Я постарался поймать шайбу от борта, сделать точную передачу.
Она попала в конек и зашла в ворота. Отличный гол, я очень за него рад.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция