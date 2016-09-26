Матс Зукарелло: В матче с Канадой нам понадобится удача

Форвард сборной Европы Матс Зукарелло прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.

- Вы сами уже выступали в международных соревнованиях. Что значит для ребят, у которых вообще никогда не было такой возможности, вдруг получить шанс играть в финале Кубка мира?

- Я только однажды был в четвертьфинале чемпионата мира со сборной Норвегии, и это все. Мы в восторге от того, что попали в финал. Мы знаем, что предстоит играть против очень сильного соперника. Нам понадобится удача, но самое главное - нужно будет использовать все свои способности и выложиться на 100 процентов, чтобы был шанс победить Канаду. У нас прекрасная группа ребят, мы успели сыграться и привыкнуть друг к другу. Это замечательно, что получилось пройти так далеко на этом турнире.

- Интереснее и веселее ли играть, когда от таких новичков ничего не ждут?

- Да уж, мы многих удивили, - смеется Зукарелло. - Мало кто в нас верил, а мы попали в финал. Мы очень гордимся своими достижениями и получаем большое удовольствие от игры друг с другом.

- Что было в овертайме?

- Я видел, что шайба шла ко мне. Но Тартс (Татар) открывался у дальней штанги. Я постарался поймать шайбу от борта, сделать точную передачу. Она попала в конек и зашла в ворота. Отличный гол, я очень за него рад.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.