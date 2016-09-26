Матс Зукарелло: Было здорово доказать обратное тем, кто нас недооценивал
Форвард
сборной Европы Матс Зукарелло прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ)
в полуфинале Кубка мира по хоккею.
- Странно было играть против
вашего вратаря из «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста?
- Когда ты на льду, то не думаешь о таких вещах. Мысли только о
победе. Но конечно же, во время сезона будет приятно осознавать, что мы у него
выиграли. Я уверен, его вообще не волнует тот факт, что он проиграл моей
команде. Он расстроен, что сборная Швеции потерпела поражение – Лундквист очень
не любит проигрывать.
- Похоже,
вы о чем-то успели поболтать с Хэнком на льду.
- Нет, я пытался с ним поговорить. Сделать так, чтобы он немного
занервничал, сбился с ритма. Но Лундквист - один из лучших вратарей мира. А на
мой взгляд вообще самый лучший. Его совершенно невозможно чем-то смутить или
отвлечь. Он просто меня проигнорировал.
- Какие у
вас общие впечатления от Кубка мира?
- Отличные! Весело и интересно.
- Что
именно?
- Я познакомился с новыми ребятами в раздевалке. Нас недооценивал
каждый первый. Было здорово доказать обратное своей командой и сплоченной
игрой.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция