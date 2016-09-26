Матс Зукарелло: Было здорово доказать обратное тем, кто нас недооценивал

Форвард сборной Европы Матс Зукарелло прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.

- Странно было играть против вашего вратаря из «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста?

- Когда ты на льду, то не думаешь о таких вещах. Мысли только о победе. Но конечно же, во время сезона будет приятно осознавать, что мы у него выиграли. Я уверен, его вообще не волнует тот факт, что он проиграл моей команде. Он расстроен, что сборная Швеции потерпела поражение – Лундквист очень не любит проигрывать.

- Похоже, вы о чем-то успели поболтать с Хэнком на льду.

- Нет, я пытался с ним поговорить. Сделать так, чтобы он немного занервничал, сбился с ритма. Но Лундквист - один из лучших вратарей мира. А на мой взгляд вообще самый лучший. Его совершенно невозможно чем-то смутить или отвлечь. Он просто меня проигнорировал.

- Какие у вас общие впечатления от Кубка мира?

- Отличные! Весело и интересно.

- Что именно?

- Я познакомился с новыми ребятами в раздевалке. Нас недооценивал каждый первый. Было здорово доказать обратное своей командой и сплоченной игрой.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.