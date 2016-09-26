Илья Брызгалов: Если бы не Бобровский, матч с Канадой закончился бы в первом периоде

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказался о полуфинальном матче Кубка мира Канада – Россия (5:3).

- Давайте не будем сами себя обманывать, - сказал Брызгалов. - У нас получилось неплохое начало, когда команды друг к другу присматривались. 10 минут второго периода, когда сборная России играла как должна. Ребята быстро катили, атаковали, и Канаде было сложнее обороняться. Но вспомните даже потери в большинстве, которые едва не привели к голу. Если бы Сергей Бобровский не выручал, все могло закончиться уже в первом периоде. Сколько было там выходов «один в ноль». Это же недопустимо – так играть с такими командами! А ты едешь на большинство и теряешь шайбу на чужой синей линии. Получается ужасный провал. Сергей стоял на голове, тащил все, что мог. Так было весь турнир, кроме игры с финнами. Хотя и там Суоми имела моменты поначалу. Забила бы – никто не знает, как бы все повернулось.

Встреча, прошедшая в ночь на воскресенье по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3. В составе победителей отличились Сидни Кросби, Кори Перри, Джон Таварес и Брэд Маршан, оформивший дубль. У россиян по шайбе забросили Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.

Таким образом, канадцы вышли в финал Кубка мира, где в серии до двух побед сыграют с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Европы.