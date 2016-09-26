Илья Брызгалов: Если бы не Бобровский, матч с Канадой закончился бы в первом периоде
Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья
Брызгалов высказался о полуфинальном матче Кубка мира Канада – Россия (5:3).
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Давайте не будем сами себя обманывать, - сказал Брызгалов. - У нас получилось
неплохое начало, когда команды друг к другу присматривались. 10 минут второго
периода, когда сборная России играла как должна. Ребята быстро катили,
атаковали, и Канаде было сложнее обороняться. Но вспомните даже потери в
большинстве, которые едва не привели к голу. Если бы Сергей Бобровский не
выручал, все могло закончиться уже в первом периоде. Сколько было там выходов
«один в ноль». Это же недопустимо – так играть с такими командами! А ты едешь
на большинство и теряешь шайбу на чужой синей линии. Получается ужасный провал.
Сергей стоял на голове, тащил все, что мог. Так было весь турнир, кроме игры с
финнами. Хотя и там Суоми имела моменты поначалу. Забила бы – никто не знает,
как бы все повернулось.
Встреча,
прошедшая в ночь на воскресенье по московскому времени в Торонто на льду «Эйр
Канада-центра», завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3. В составе
победителей отличились Сидни Кросби, Кори Перри, Джон Таварес и Брэд Маршан,
оформивший дубль. У россиян по шайбе забросили Никита Кучеров, Евгений Кузнецов
и Артемий Панарин.
Таким образом, канадцы вышли в финал Кубка мира, где в серии до двух побед сыграют с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Европы.
Матч
Канада - Россия - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Голы:
Кросби 7:40 (1:0). Кучеров (Зайцев, Малкин), 28:46 (1:1). Кузнецов (Телегин, Дадонов), 36:24 (1:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 37:36 (2:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 41:16 (3:2). Перри (Власич, Кутюр), 45:48 (4:2). Таварес (Гецлаф, Власич), 49:22 (5:2). Панарин (Кулёмин, Кучеров), 59:53 (5:3).
Место и дата
25 сентября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция