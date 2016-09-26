Андрей Семенов: Нужно было реализовать моменты и выиграть

Защитник «Терека» Андрей Семенов прокомментировал результат матча чемпионата России с «Арсеналом» (0:0).

- В первом тайме владели преимуществом, создали много моментов, нужно было их просто реализовывать и выигрывать, - сказал Семенов. - Во втором тайме «Арсенал» смог выровнять игру и моменты стали возникать и у нас, и у них. Так что, результат где-то закономерен.

- Появилась информация, что сборная России сыграет против сборной Румынии в Грозном. Вам, наверное, будет приятно выйти на поле в составе сборной на родном стадионе?

- Безусловно. Думаю, сборной будет очень комфортно в Грозном, стадион будет заполнен и грозненские болельщики будут болеть очень хорошо. Если матч пройдет в Грозном, это будет большим плюсом.

Грозненцы с 11-ю баллами идут восьмыми в турнирной таблице. В следующем туре «Терек» 1 октября примет «Оренбург».