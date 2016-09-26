Андрей Семенов: Нужно было реализовать моменты и выиграть
Защитник «Терека» Андрей Семенов прокомментировал результат матча чемпионата России с «Арсеналом» (0:0).
Интервью Андрея Семенова после матча с @pfc_arsenal pic.twitter.com/VvNdBrdNzn— FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 25 сентября 2016 г.
- В первом тайме владели преимуществом, создали много моментов, нужно было их просто реализовывать и выигрывать, - сказал Семенов. - Во втором тайме «Арсенал» смог выровнять игру и моменты стали возникать и у нас, и у них. Так что, результат где-то закономерен.
- Появилась информация,
что сборная России сыграет против сборной Румынии в Грозном. Вам, наверное,
будет приятно выйти на поле в составе сборной на родном стадионе?
- Безусловно.
Думаю, сборной будет очень комфортно в Грозном, стадион будет заполнен и грозненские
болельщики будут болеть очень хорошо. Если матч пройдет в Грозном, это будет
большим плюсом.
Грозненцы с 11-ю баллами идут восьмыми в турнирной таблице. В следующем туре «Терек» 1 октября примет «Оренбург».
Матч
Состав
Арсенал: Левашов, Вергара, Горбатюк, Тесак (Хагуш, 81), Денисов, Берхамов, Шешуков (Рыжков, 46), Власов, Форбс, Стеклов, Аппаев (Бурмистров, 61)
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Плиев, Анхель, Грозав (Родолфо, 87), Пирис, Иванов, Митришев (Роши, 61), Лебеденко (Мирзов, 80), Балай
Предупреждения:
Горбатюк, 24; Берхамов, 77; Денисов, 84; Рыжков, 90 - Плиев, 65; Пирис, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
25 сентября 14:30, Арсенал, Текстовая трансляция