Томаш Татар: У сборной Европы появился шанс по-настоящему войти в историю

Форвард сборной Европы Томаш Татар прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.

- Очень короткий турнир, игра за игрой я надеялся, что смогу помочь команде в одном из матчей. Конечно же нервничал, когда победный гол просматривали, но я знал, что не делал движения ногой. Все дело в нашей раздевалке, там много шуток, мы помогаем друг другу на льду, за этот турнир мы стали настоящей семьей. Теперь финал, и у нас есть шанс по-настоящему войти в историю, - сказал Татар.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.