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Томаш Татар: У сборной Европы появился шанс по-настоящему войти в историю

Александр Семкив
Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной Европы Томаш Татар прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в полуфинале Кубка мира по хоккею.

- Очень короткий турнир, игра за игрой я надеялся, что смогу помочь команде в одном из матчей. Конечно же нервничал, когда победный гол просматривали, но я знал, что не делал движения ногой. Все дело в нашей раздевалке, там много шуток, мы помогаем друг другу на льду, за этот турнир мы стали настоящей семьей. Теперь финал, и у нас есть шанс по-настоящему войти в историю, - сказал Татар.

Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.

Матч

Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).

Место и дата

25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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