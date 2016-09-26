Томаш Татар: У сборной Европы появился шанс по-настоящему войти в историю
Форвард
сборной Европы Томаш Татар прокомментировал победу над командой Швеции (3:2 ОТ)
в полуфинале Кубка мира по хоккею.
- Очень короткий турнир,
игра за игрой я надеялся, что смогу помочь команде в одном из матчей. Конечно
же нервничал, когда победный гол просматривали, но я знал, что не делал
движения ногой. Все дело в нашей раздевалке, там много шуток, мы помогаем друг
другу на льду, за этот турнир мы стали настоящей семьей. Теперь финал, и у нас
есть шанс по-настоящему войти в историю, - сказал Татар.
Сборная Европы вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады. Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Швеция - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Строльман, Хорнквист), 22:31 (1:0). Габорик (Эрхофф, Копитар), 36:27 (1:1). Татар (Секера), 40:12 (1:2). Карлссон (Седин Х., Седин Д.), 55:28 (2:2). Татар (Зукарелло, Копитар), 63:43 (2:3).
Место и дата
25 сентября 20:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция