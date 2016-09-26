Андрей Гордеев: Голы «Зенита» - ошибки игроков «Анжи»

Экс-тренер «Анжи» Андрей Гордеев оценил игру махачкалинцев с «Зенитом» в восьмом туре РФПЛ.

- «Анжи» при стандартных положениях играл индивидуально, поэтому в обоих случаях это ошибки конкретных игроков. Сначала Джонатан Менса не справился с Дзюбой, хоть и передача была хорошей. Во втором случае, тоже самое, игроки «Анжи» обязаны были выбивать мяч. Не исключаю, что «Зенит» отрабатывает такие розыгрыши, но в первую очередь, повторюсь, это ошибки игроков «Анжи». Плюс — стечение обстоятельств.

У «Зенита», показалось, были такие игроки, которые были не до конца собраны во втором тайме. Пока такие моменты прослеживаются. Это в большей степени говорят о внутрикомандной дисциплине. Возможно, именно поэтому некоторые игроки не выходят с первых минут. Луческу продолжает искать тех, на кого может положиться. Тех, кто будет выполнять его установки. Но когда прошла волна атак хозяев, «Зенит» снова включился в игру, комбинировал, мог даже выиграть, но не получилось. Поэтому, я сказал бы, что петербуржцы скорее потеряли очки. На результат, еще раз подчеркну, повлияли нюансы, - цитирует Гордеева «Спорт день за днем».

Напомним, что «Зенит» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» - 2:2.

В составе питерцев дублем отметился Артем Дзюба, отличившийся на 6-й и 18-й минутах. На 28-й минуте Бернард Бериша с пенальти один гол отыграл, а на 64-й минуте Янник Боли дальним ударом установил окончательный исход встречи.

В следующем туре петербургский «Зенит» дома примет московский «Спартак», встреча состоится 2 октября. «Анжи» свой матч проведет днем ранее против «Крыльев Советов».