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Кузнецова по-прежнему замыкает десятку рейтинга WТА

Елена Корсунская
Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Немка Анжелика Кербер сохранила первую строчку рейтинга WTA. Американка Серена Уильямс идет на второй позиции, испанка Гарбинье Мугуруса замыкает тройку. 

Россиянки Светлана Кузнецова осталась на 10-м месте, Анастасия Павлюченкова - на 17-м. Елена Веснина потеряла один пункт и заняла 20-е место. Дарья Кастаткина расположилась на 28-й строчке. Кроме нее улучшили свои позиции: Екатерина Макарова - 37-е место, Маргарита Гаспарян - 88-е, Евгения Родина - 93-е. Мария Шарапова опустилась на 96-ю строчку.

Обновленный рейтинг WTA

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 8730 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7050

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5830

4 (4). Агнешка Радванска (Польша) — 5530

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4742

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4425

7 (7). Винус Уильямс (США) — 3815

8 (8). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 3330

9 (9). Мэдисон Кис (США) — 3287

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3250 …

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2255

20 (19). Елена Веснина (Россия) — 2114

28 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1563

37 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1352

88 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 723

93 (96). Евгения Родина (Россия) — 694

96 (94). Мария Шарапова (Россия) — 691.

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