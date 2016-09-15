Кузнецова по-прежнему замыкает десятку рейтинга WТА

читайте также

Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд теннисного турнира в китайском Ухане.

Этот день в истории. Серене Уильямс - 35! Сегодня, 26 сентября, празднует свой юбилей американская теннисистка Серена Уильямс.

Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в китайском Ухане.

Евгений Кафельников: Есть желание и ресурсы пригласить Шарапову на Spb Ladies Trophy-2017 Директор SpbOpen по взаимодействию с игроками Евгений Кафельников рассказал о возможном сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой.

Возняцки выиграла первый титул в сезоне Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки стала победительницей турнира WTA в Токио.

Шамиль Тарпищев: Надеемся, что CAS «скостит» дисквалификацию Шараповой Президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев рассчитывает на сокращение срока дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой.

Касаткина вышла в основную сетку турнира в Ухане Россиянка Дарья Касаткина пробилась в основную сетку на турнире в китайском Ухане.

Касаткина вышла в финал квалификации турнира в Ухане Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал квалификации на турнире в китайском Ухане.

Куличкова пробилась в финал квалификации турнира в Ухане Российская теннисистка Елизавета Куличкова пробилась в финал квалификации на турнире в китайском Ухане.

Уильямс пропустит турниры в Китае из-за травмы плеча Американка Серена Уильямс пропустит предстоящие турниры в Китае из-за травмы плеча.

Павлюченкова уступила Свитолиной на турнире в Токио Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала турнира в Токио.

Мария Верченова: Шарапова – очень приятный человек Лучшая гольфистка России, единственная представительница страны на Олимпийских играх в Рио Мария Верченова рассказала о знакомстве с Марией Шараповой.

Куличкова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу Россиянка Елизавета Куличкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в китайском Гуанчжоу.

Мария Шарапова встретилась с Симоной Байлз Российская теннисистка и четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике познакомились на Неделе моды в Нью-Йорке.

Веснина стала послом Сочи на ЧМ-2018 Российская теннисистка Елена Веснина стала послом Сочи на чемпионате мира 2018 года. Об этом олимпийская чемпионка написала в своем Instagram.

Касаткина опустилась на 29-ю строчку рейтинга WTA На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Neva Cup-2017 пройдет под эгидой WTA Женский теннисный турнир Neva Cup в сезоне 2017 года перейдет из категории ITF в категорию WTA.

Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке Россиянка Алла Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в канадском Квебеке, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.

Светлана Кузнецова: Очень хотелось бы сыграть на турнире в Петербурге Десятая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала о желании выступить на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который проводится с 2016 года.