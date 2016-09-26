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Владимир Габулов: Готов был пройти с «Динамо» этап перестройки

Елена Корсунская
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов рассказал, что не обещал болельщикам, что останется в «Динамо», если команда вылетит в ФНЛ.

- После матча с «Кубанью» у нас с болельщиками состоялся ночной разговор, и один из них сказал: «Конечно, вам все равно, вы уйдете, а «Динамо» будет в ФНЛ!» На что я ответил: «Куда могут уйти футболисты, если у них есть действующие контракты?» Мой контракт тогда заканчивался. Мне не предлагали новое соглашение, никаких переговоров о том, чтобы остаться в «Динамо», не было. Как может футболист остаться в команде без контракта?

Я начал переговоры о новом контракте с «Динамо», когда мы занимали девятое место в РФПЛ. После дисквалификации клуба со стороны УЕФА, смены руководства мы переживали непростые времена. Но я готов был пройти с «Динамо» этот этап перестройки, вернуться в еврокубки. Но понятно было, что для возвращения к прежнему уровню амбиций потребуется какое-то время. Поэтому моим желанием было подписать контракт на три года. Но мне предложили только на два. Финансовые условия были хорошие. Только вот вопрос не в деньгах… Хочется играть и чего-то достигать. У меня же не было уверенности, что двух лет будет достаточно для того, чтобы «Динамо» вернулось в борьбу за высшие места, ведь такая перестройка никогда не происходит быстро. В общем, на тот момент я не был уверен в том, что два года — это подходящий период. А через некоторое время, как я уже рассказывал, предложение было отозвано, - цитирует Габулова «Чемпионат».

Вратарь выступал за «Динамо» с 2013 года. За три года 32-летний голкипер провел 65 матчей за бело-голубых и пропустил 91 гол. 

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