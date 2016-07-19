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Нандо Де Коло: Хочу играть за ЦСКА и защитить титулы в этом сезоне

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло признался, что его все устраивает в московском клубе.

- Я не думал об уходе из ЦСКА. НБА не является для меня приоритетом сейчас, все, что я хочу – это играть. И то, что я обрел здесь с ЦСКА – это то, что я искал всю жизнь. У меня есть возможность играть за лучшую команду Европы, и на мне лежит ровно столько ответственности, сколько я всегда хотел иметь. Мне доверяет тренер и команда – это самое важное для баскетболиста. Я хочу играть за ЦСКА и защитить титулы в этом сезоне. Это главное, - сказал Де Коло в интервью «Р-Спорт». 

Де Коло пополнил состав ЦСКА в 2014 году. Баскетболист с 2012 по 2014 год выступал за «Сан-Антонио».  

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