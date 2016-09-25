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«Анжи» – «Зенит». Дзюба показал лучший результат по единоборствам, Жулиано – по передачам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Вчера в матче 8-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Анжи» – 2:2.

По данным InStat, «Зенит» превзошел соперника по всем статистическим показателям. По владению мячом – 58% против 42%. По передачам – 506 (точность – 84%) против 320 (78%). По ударам по воротам – 19 (8 в створ) против 10 (2). По выигранным единоборствам – 101 против 66. По обводкам – 34 (удачные – 19) против 30 (13.).

Самым бьющим игроком матча стал Дзюба – 5 ударов (3 в створ). Он же чаще всех вступал в единоборства – 31 (выигранные – 52%). Наибольшее количество передач сделал Жулиано – 63 (точность – 78%). Лучшим в дриблинге стал Бериша – 8 обводок (2 удачные). Он же стал самым грубым игроком матча – 5 фолов.

Матч

Анжи - Зенит - 2:2 (1:2)

Голы

Дзюба 6 (0:1). Дзюба 18 (0:2). Бериша 28 (1:2 - пен.). Боли 64 (2:2).

Состав

Анжи: Беленов, Лазич, Мусалов, Менса, Ямбере, Гасанов, Паршивлюк, Георгиевский, Иличевич (Мутари, 82), Бериша (Эбесилио, 87), Будковский (Боли, 56)

Зенит: Кержаков М., Смольников, Нету, Кришито, Жулиано, Жирков, Витсель (Маурисио, 67), Шатов (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Мак (Кокорин, 56), Дзюба

Предупреждения:

Гасанов, 39; Боли, 61; Ямбере, 74; Бериша, 87 - Хави Гарсия, 72; Жирков, 90

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

25 сентября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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