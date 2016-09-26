«Спартак» не смог обыграть «Уфу» в четвертом матче кряду
Вчера в матче 8-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле уступил «Уфе» – 0:1.
«Уфа» – один из самых неудобных соперников для «Спартака». В пяти матчах между этими командами красно-белые одержали всего одну победу – 2:1 в 2014-м году. В следующих четырех матчах «Спартак» взял всего одно очко.
Матчи «Спартака» с «Уфой»
23.08.2014. «Уфа» – «Спартак» – 1:2
23.05.2015. «Спартак» – «Уфа» – 1:2
17.07.2015. «Спартак» – «Уфа» – 2:2
21.05.2016. «Уфа» – «Спартак» – 3:1
25.09.2016. «Спартак» – «Уфа» – 0:1
Матч
Голы
Фатай 39 (0:1).
Состав
Спартак: Ребров, Маурисио (Попов, 68), Комбаров, Кутепов, Боккетти, Фернандо, Ананидзе, Промес, Глушаков, Зобнин (Давыдов, 76), Зе Луиш
Уфа: Лунев, Тумасян, Аликин, Васин, Сухов, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Игбун (Абдулавов, 90), Засеев, Фатай (Марсиньо, 74)
Предупреждения:
Маурисио, 24; Попов, 87 - Аликин, 44; Безденежных, 57
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
25 сентября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция