Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку рейтинга ATP
На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.
В первой десятке изменений не произошло. Серб Новак Джокович лидирует в рейтинге, второе место занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Лучший из россиян - Андрей кузнецов Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку.
Обновленный рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 14 040
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 9345
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6365
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 4940
5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4875
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4510
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 3730
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) — 3545
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 3470
10 (10). Доминик Тим (Австрия) — 3295.…
24 (27). Александр Зверев (Германия) — 1655
46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 985
51 (53). Михаил Южный (Россия) — 875
95 (90). Евгений Донской (Россия) — 628
96 (93). Константин Кравчук (Россия) — 622