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Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку рейтинга ATP

Елена Корсунская
Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг. 

В первой десятке изменений не произошло. Серб Новак Джокович лидирует в рейтинге, второе место занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.

Лучший из россиян - Андрей кузнецов Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку.  

Обновленный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 14 040

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 9345

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6365

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 4940

5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4875

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4510

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 3730

8 (8). Гаэль Монфис (Франция) — 3545

9 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 3470

10 (10). Доминик Тим (Австрия) — 3295.…

24 (27). Александр Зверев (Германия) — 1655

46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 985

51 (53). Михаил Южный (Россия) — 875

95 (90). Евгений Донской (Россия) — 628

96 (93). Константин Кравчук (Россия) — 622

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