Павел Буре: Канадцы мощнее и сильнее, чем мы. Результат матча закономерен
Экс-хоккеист сборной России Павел Буре прокомментировал поражение нашей национальной команды от Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира.
- Это был объективный результат — канадцы мощнее и сильнее, чем мы, — заявил «Известиям» Павел Буре. — Наши ребята бились, старались, но общий класс сказался. Не знаю, считать ли этот результат удовлетворительным. Все-таки Россия должна ставить перед собой задачу выигрывать такие турниры, особенно если они проходят раз в десятилетие. Но упрекнуть наших хоккеистов в отбывании номера и отсутствии самоотдачи нельзя.
Напомним, что хоккеисты сборной России в полуфинальном матче Кубка мира уступили команде Канады.
Встреча, прошедшая в ночь на воскресенье по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3. В составе победителей отличились Сидни Кросби, Кори Перри, Джон Таварес и Брэд Маршан, оформивший дубль. У россиян по шайбе забросили Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.
Матч
Канада - Россия - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Голы:
Кросби 7:40 (1:0). Кучеров (Зайцев, Малкин), 28:46 (1:1). Кузнецов (Телегин, Дадонов), 36:24 (1:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 37:36 (2:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 41:16 (3:2). Перри (Власич, Кутюр), 45:48 (4:2). Таварес (Гецлаф, Власич), 49:22 (5:2). Панарин (Кулёмин, Кучеров), 59:53 (5:3).
Место и дата
25 сентября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция