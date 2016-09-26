Павел Буре: Канадцы мощнее и сильнее, чем мы. Результат матча закономерен

Экс-хоккеист сборной России Павел Буре прокомментировал поражение нашей национальной команды от Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира.

- Это был объективный результат — канадцы мощнее и сильнее, чем мы, — заявил «Известиям» Павел Буре. — Наши ребята бились, старались, но общий класс сказался. Не знаю, считать ли этот результат удовлетворительным. Все-таки Россия должна ставить перед собой задачу выигрывать такие турниры, особенно если они проходят раз в десятилетие. Но упрекнуть наших хоккеистов в отбывании номера и отсутствии самоотдачи нельзя.

Напомним, что хоккеисты сборной России в полуфинальном матче Кубка мира уступили команде Канады.

Встреча, прошедшая в ночь на воскресенье по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3. В составе победителей отличились Сидни Кросби, Кори Перри, Джон Таварес и Брэд Маршан, оформивший дубль. У россиян по шайбе забросили Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.