Александр Шпрыгин: Сейчас стою и думаю – если куплю новый автомобиль, не сожжет ли его какой деятель через пару недель?

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал поджог своего автомобиля.

- Просто не понимаю, кому и зачем это нужно. Автомобиль для мужчины значит много. И те, кто сделал это – грязно, исподтишка – их Господь и так накажет. Кто и зачем это сделал, повторюсь, не знаю. Может, вообще, какие-то сумасшедшие поджигатели машин. Как видите, пострадал не только мой автомобиль, но и соседа. Вообще, в голове не укладывается – почти в центре Москвы под прицелами видеокамер какие-то люди поджигают машину. Вот сейчас я стою и думаю – если куплю новый автомобиль, не сожжет ли его какой деятель через пару недель?, - цитирует Шпрыгина «Спорт-Экспресс».

Напомним, президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин был задержан сотрудниками ОМОН на конференции РФС во время выборов президента организации.