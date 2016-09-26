Джонатан Менса: После двух пропущенных голов «напихали» друг другу, только потом собрались

Защитник «Анжи» Джонатан Менса прокомментировал результат матча с «Зенитом» в рамках восьмого тура РФПЛ.

- Не хватило концентрации. Пропустив два мяча, мы поговорили и стали действовать лучше.

- Вы сказали, что после двух голов был разговор между игроками «Анжи». Он состоялся непосредственно на поле или уже в раздевалке в перерыве матча?



- Все выяснили еще до перерыва, на поле. Иногда такие разговоры бывают жесткими, даже грубыми, но это необходимо, чтобы очнуться, проснуться, потому что в той ситуации мы не могли позволить себе роскошь пропустить еще один мяч. «Напихали» друг другу. А потом еще тренер в перерыве сказал, как лучше действовать… Он нам сказал: «Чо вы спите?!». Это было необходимо, потому что мы проигрывали. Нам пришлось собраться, прийти в себя и сыграть как надо.

В конце, когда «Зенит» нас сильно придавил, было тяжело, но я осознавал, что если я устал, то и соперник тоже. И мне так было легче, - цитирует Менсу официальный сайт «Анжи».

Напомним, что «Зенит» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» - 2:2.

В составе питерцев дублем отметился Артем Дзюба, отличившийся на 6-й и 18-й минутах. На 28-й минуте Бернард Бериша с пенальти один гол отыграл, а на 64-й минуте Янник Боли дальним ударом установил окончательный исход встречи.

В следующем туре петербургский «Зенит» дома примет московский «Спартак», встреча состоится 2 октября. «Анжи» свой матч проведет днем ранее против «Крыльев Советов».