Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в китайском Ухане.
В стартовом матче Павлюченкова проиграла японке Мисаки Дои. Наша теннисистка отказалась от борьбы в третьем сете при счете 3:1 в пользу Дои. Встреча продолжалась больше двух часов.
Во втором круге Дои сыграет либо с итальянкой Сарой Эррани, либо с чешкой Барборой Стрыцовой.
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мисаки Дои (Япония) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:7 (3:7), 6:4, 3:1 (отказ)
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