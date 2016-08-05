Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в китайском Ухане.

В стартовом матче Павлюченкова проиграла японке Мисаки Дои. Наша теннисистка отказалась от борьбы в третьем сете при счете 3:1 в пользу Дои. Встреча продолжалась больше двух часов.

Во втором круге Дои сыграет либо с итальянкой Сарой Эррани, либо с чешкой Барборой Стрыцовой.

Ухань (Китай)

Турнир WTA

Призовой фонд - 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мисаки Дои (Япония) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:7 (3:7), 6:4, 3:1 (отказ)