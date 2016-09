Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане

Победительница US Open Анжелик Кербер возглавила Чемпионскую гонку, обогнав американку Серену Уильямс.

Кербер обошла Уильямс в Чемпионской гонке, Плишкова поднялась на четвертое место Победительница US Open Анжелик Кербер возглавила Чемпионскую гонку, обогнав американку Серену Уильямс.

Кербер официально возглавила рейтинг WTA, Веснина поднялась на 19-е место Победительница US Open Анжелик Кербер стала первой ракеткой мира, опередив Серену Уильямс. 34-летняя американка лидировала в рейтинге WTA 186 недель подряд.

Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала US Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Павлюченкова вырвала победу у Младенович и вышла в третий круг US Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису.