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Бывший полузащитник ЦСКА Карвальо может завершить карьеру

Елена Корсунская
Источник:  TerraКомментарии

Бывший полузащитник сборной Бразилии и московского ЦСКА Даниэл Карвальо сообщил об уходе из клуба «Гояс» и намекнул, что может завершить карьеру. 

- Сегодня закончился мой путь в «Гоясе» и, возможно, профессиональном футболе , - приводит слова 33-летнего футболиста Terra.

Карвальо выступал за «Гояс» с декабря 2015 года, сыграл за клуб 12 матчей и забил один мяч. За ЦСКА полузащитник играл с 2004 по 2009 год. Вместе с командой он дважды выигрывал РФПЛ и один раз становился победителем Кубка УЕФА. 

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