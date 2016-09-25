Аксель Витсель: Мы заслуживали победы в матче с «Анжи», но нам не повезло
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).
Deserved the win, unlucky draw away from home tonight. Europa league is back at Petrovsky this week, all focus now on Alkmaar.— Axel Witsel (@axelwitsel28) 25 сентября 2016 г.
- Мы заслуживали победы, но нам не повезло. На этой неделе Лига Европы возвращается на «Петровский», все внимание теперь на АЗ, - написал Витсель в своем твиттере.
Напомним, «Зенит» в Каспийске сыграл вничью с «Анжи» - 2:2. В составе сине-бело-голубых дублем отметился Артем Дзюба, за махачкалинский клуб отличились Бернард Бериша (с пенальти) и Янник Боли.
Петербургский клуб набрал 16 очков и остался на третьей строчке турнирной таблицы. Команда Павла Врбы идет с двенадцатью очками на седьмом месте. В девятом туре РФПЛ зенитовцы 2 октября дома примут «Спартак», «Анжи» свой матч проведет днем ранее против «Крыльев Советов».
Следующий матч «Зенит» проведет 29 сентября в рамках Лиги Европы против АЗ. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 22:00.
Матч
Голы
Дзюба 6 (0:1). Дзюба 18 (0:2). Бериша 28 (1:2 - пен.). Боли 64 (2:2).
Состав
Анжи: Беленов, Лазич, Мусалов, Менса, Ямбере, Гасанов, Паршивлюк, Георгиевский, Иличевич (Мутари, 82), Бериша (Эбесилио, 87), Будковский (Боли, 56)
Зенит: Кержаков М., Смольников, Нету, Кришито, Жулиано, Жирков, Витсель (Маурисио, 67), Шатов (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Мак (Кокорин, 56), Дзюба
Предупреждения:
Гасанов, 39; Боли, 61; Ямбере, 74; Бериша, 87 - Хави Гарсия, 72; Жирков, 90
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
25 сентября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция