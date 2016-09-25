Аксель Витсель: Мы заслуживали победы в матче с «Анжи», но нам не повезло

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

Deserved the win, unlucky draw away from home tonight. Europa league is back at Petrovsky this week, all focus now on Alkmaar. — Axel Witsel (@axelwitsel28) 25 сентября 2016 г.

- Мы заслуживали победы, но нам не повезло. На этой неделе Лига Европы возвращается на «Петровский», все внимание теперь на АЗ, - написал Витсель в своем твиттере.

Напомним, «Зенит» в Каспийске сыграл вничью с «Анжи» - 2:2. В составе сине-бело-голубых дублем отметился Артем Дзюба, за махачкалинский клуб отличились Бернард Бериша (с пенальти) и Янник Боли.

Петербургский клуб набрал 16 очков и остался на третьей строчке турнирной таблицы. Команда Павла Врбы идет с двенадцатью очками на седьмом месте. В девятом туре РФПЛ зенитовцы 2 октября дома примут «Спартак», «Анжи» свой матч проведет днем ранее против «Крыльев Советов».

Следующий матч «Зенит» проведет 29 сентября в рамках Лиги Европы против АЗ. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 22:00.