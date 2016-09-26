Евгений Кафельников: Федун никогда не продаст, никогда не оставит «Спартак»

Российский теннисист Евгений Кафельников считает, что для владельца «Спартака» Леонида Федуна принципиально важно добиться результата именно с красно-белыми.

- Федун никогда не продаст, никогда не оставит «Спартак». Из разговора, глядя ему в глаза, понял, что действительно человек очень много своих личных средств вкладывает в команду и хочет добиться результата. Это принципиальный момент.

Все будет зависеть от трех матчей, которые будут идти для «Спартака» практически один за другим. «Зенит», «Ростов», «Урал», ЦСКА – календарь. Если команда не потерпит поражений от «Зенита», «Ростова», ЦСКА, думаю, «Спартак» чемпионом будет, - цитирует Кафельникова «Р-Спорт».

Напомним, что после восьми туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ. В активе красно-белых 19 очков. Второе место занимает ЦСКА (18 очков), тройку замыкает «Зенит» (16 очков).