В «Тоттенхэме» опасаются провокаций российских болельщиков на игре с ЦСКА

По информации Sovsport.ru, в «Тоттенхэеме» опасаются провокаций со стороны российских болельщиков на матче Лиги чемпионов с ЦСКА.

Английские фанаты «Тоттенхэма» не рады тому, что их клуб оказался в одной группе с российским клубом. Причиной тому стали стычки фанатов из Англии и России в Марселе перед матчем сборных на Евро. В связи с этим болельщики сокращают свое пребывание в российской столице. Кроме того, и клуб, который изначально планировал прибыть в Москву в воскресенье вечером, прилетит в Россию только сегодня.

По имеющимся данным, на матче ЦСКА – «Тоттенхэм» ожидается не более 200 болельщиков английского клуба. Кроме того, до сих пор не решен вопрос, будет ли разрешен проход в сектор английских болельщиков фанатов из российского фан-клуба «Тоттенхэма». Причина та же – опасения из-за возможных провокаций.

Напомним, матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится на «Арене ЦСКА» во вторник в 21.45 (мск).