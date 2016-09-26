Алексей Игонин: В матче с «Зенитом» у «Анжи» присутствовала не только самоотдача, но и азарт

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

- Игра держала в напряжении все 90 минут, была интрига и самоотдача в исполнении команд, я доволен увиденным. Что же касается упущенного преимущества «Зенитом» - это стало следствием ошибок, которые в игре сине-бело-голубых бывают. Это вопрос индивидуальных ошибок, нежели мастерства соперников.

У гостей было еще два момента, которые необходимо было реализовывать, но этого не случилось, а «Анжи» свое забил. В игре махачкалинцев присутствовала не только самоотдача, но и азарт, что украсило этот матч. Лидеры всегда теряют очки. При всем желании невозможно «Зениту» пройти сезон без потерь. Такие игры случаются, тем более на выезде против очень мотивированного соперника, - цитирует Игонина Rusfootball.

Напомним, «Зенит» в Каспийске сыграл вничью с «Анжи» - 2:2. В составе сине-бело-голубых дублем отметился Артем Дзюба, за махачкалинский клуб отличились Бернард Бериша (с пенальти) и Янник Боли.

Петербургский клуб набрал 16 очков и остался на третьей строчке турнирной таблицы. Команда Павла Врбы идет с двенадцатью очками на седьмом месте. В девятом туре РФПЛ зенитовцы 2 октября дома примут «Спартак», «Анжи» свой матч проведет днем ранее против «Крыльев Советов».

Следующий матч «Зенит» проведет 29 сентября в рамках Лиги Европы против АЗ. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 22:00.