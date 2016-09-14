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Этот день в истории. Серене Уильямс - 35!

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня, 26 сентября, празднует свой юбилей американская теннисистка Серена Уильямс. Спортсменке исполняется 35 лет. 

Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах/ Единственная обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (22) она делит второе место в истории женского тенниса со Штеффи Граф. 

Уильямс также является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. 

Сейчас теннисистка занимает второе место в рейтинге WTA. 

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