Этот день в истории. Серене Уильямс - 35!

Сегодня, 26 сентября, празднует свой юбилей американская теннисистка Серена Уильямс. Спортсменке исполняется 35 лет.

Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах/ Единственная обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (22) она делит второе место в истории женского тенниса со Штеффи Граф.

Уильямс также является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег.

Сейчас теннисистка занимает второе место в рейтинге WTA.