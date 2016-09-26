Сергей Веденеев: Советую «Зениту» играть со «Спартаком» от обороны

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ питерцев со «Спартаком».

- Может быть, не все согласятся, но не хотел бы увидеть «Зенит», играющий со «Спартаком» с открытым забралом. Так, как это было в матче с «Анжи», когда «Зенит» крупными силами шел вперед и получал в ответ опасные контратаки.

Если оставить пространство Промесу и Зе Луишу, то никто из игроков «Зенита» их не догонит. Ни Хави Гарсия, ни оба центральных защитника уж точно. Потенциально эта спартаковская пара нападающих - самая сильная в премьер-лиге. А у «Зенита» после ухода Гарая пропала в обороне солидность и надежность. Поэтому - да, от обороны. Заставить «Спартак» идти вперед - и жалить. И потом - играть от обороны не означает, что «Зенит» должен встать у своей штрафной. В центральном круге «Спартак» накрывать и затем наносить контрудары. Тем более что Жулиано и Мак превратили линию полузащиты в достаточно мобильную. «Зенит» сейчас может себе позволить атаковать в четыре, пять или даже в шесть игроков. Уверен, что именно такой футбол принесет «Зениту» победу над «Спартаком», - цитирует Веденеева «Спорт-уик-энд».

Напомним, что матч «Зенит» - «Спартак» состоится 2 октября в 16:30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ. В активе красно-белых 19 очков. Второе место занимает ЦСКА (18 очков), тройку замыкает «Зенит» (16 очков).