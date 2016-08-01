ОКР компенсировал спортивным федерациям расходы на оплату услуг иностранных тренеров
Олимпийский комитет России (ОКР) компенсировал спортивным федерациям расходы на оплату услуг иностранных тренеров, сообщается на официальном сайте ОКР.
Сегодня состоялось заседание комиссии по рассмотрению программ дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх.
По итогам заседания было принято решение компенсировать расходы: Всероссийской федерации художественной гимнастики — на сумму 3 150 000 рублей; Федерации дзюдо (Эцио Гамба, Патрик Жан-Жак Эдмон Ру, Жильберт Жан-Пьер Жерар Франсуа, Маротто Феличиано, Фрасинелли Стефано) — не более 5 800 000 рублей; Всероссийской федерации волейбола (Сержио Бузатто, Дамир Колец, Лусиано Манхес Дос Сантос) — не более 1 308 204 рублей; Федерации фехтования (Кристиан Бауэр, Стефано Чериони, Джованни Бортозало, Мауризио Зомпарелли) — не более 11 198 875 рублей; Ассоциации гольфа (Кевин Кирк, Джеймс Роберт Тобиа) — не более 4 000 000 рублей; Федерации настольного тенниса (Давит Саргсян) — 691 200 рублей; Федерации стрельбы из лука (Волжанин С., Турунин П.) — не более 673 724 рублей.