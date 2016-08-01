ОКР компенсировал спортивным федерациям расходы на оплату услуг иностранных тренеров

ОКР и Министерство спорта РФ поощрит спортсменов, которые были не допущены до ОИ-2016 в Рио

Глава российской делегации на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Игорь Казиков сообщил, что отстраненные от участия в ОИ, будут поощрены ОКР и Министерством спорта РФ.