Кэйхилл и Иванович могут покинуть «Челси»

Защитники лондонского «Челси» Гари Кэйхилл и Бранислав Иванович могут покинуть английский клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер синих Антонио Конте недоволен игрой футболистов и не видит их в основном составе команды. По мнению итальянца, ДжонаТерри и Курт Зума выглядят надежнее в обороне. Зимой клуб может приобрести еще одного футболиста в линию защиты. «Челси» следит за игрой Майкла Кина («Бернли») и Бена Гибсона («Мидлсбро»).

В минувшие выходные синие крупно проиграли в чемпионате Англии «Арсеналу» - 0:3. После шести туров «Челси» с десятью баллами занимает восьмую строчку.