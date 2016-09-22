Определены хозяева полей матчей 1/8 финала Кубка России
26 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, в которой были определены хозяева полей в семи матчах.
Результаты выглядят следующим образом (хозяева указаны первыми):
«Тосно» - «Динамо»
«Краснодар» - «Оренбург»
«Амкар» - «Урал»
«Терек» - «Уфа»
«Анжи» - «Зенит»
«Крылья Советов» - «Локомотив»
«Енисей» - «Сибирь»
Хозяин поля в матче «Рубин» - «СКА-Хабаровск» был известен заблаговременно, отмечает официальный сайт РФПЛ.
Напомним, матчи пройдут 26-27 октября, точные даты и время встреч станут известны позднее.
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