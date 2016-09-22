Определены хозяева полей матчей 1/8 финала Кубка России

Михаил Кержаков: У меня такого никогда не бывает, чтобы чувствовать себя в команде первым номером или вторым

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России против «Тамбова» (5:0), а также рассказал об ожиданиях от игры восьмого тура Премьер-лиги с «Анжи».