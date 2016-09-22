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Определены хозяева полей матчей 1/8 финала Кубка России

Игорь Сарычев
Источник:  РФПЛКомментарии

26 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, в которой были определены хозяева полей в семи матчах.

Результаты выглядят следующим образом (хозяева указаны первыми):

«Тосно» - «Динамо»

«Краснодар» - «Оренбург»

«Амкар» - «Урал»

«Терек» - «Уфа»

«Анжи» - «Зенит»

«Крылья Советов» - «Локомотив»

«Енисей» - «Сибирь»

Хозяин поля в матче «Рубин» - «СКА-Хабаровск» был известен заблаговременно, отмечает официальный сайт РФПЛ.

Напомним, матчи пройдут 26-27 октября, точные даты и время встреч станут известны позднее. 

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