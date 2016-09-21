Черчесов не вызвал Кокорина на товарищеский матч с Коста-Рикой
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой.
Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре. Матч состоится 9 октября.
В основном списке значатся 23 футболиста.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов, («Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба - «Локомотив» Москва), Олег Шатов («Зенит Санкт-Петербург).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).
Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит» Санкт-Петербург).