Балотелли может пропустить матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий Марио Балотелли может пропустить матч группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».

- Балотелли жаловался на боль в области паха, и мы решили не рисковать его здоровьем в игре с «Нанси». Пока не знаю, будет ли он готов выйти на поле в матче с «Краснодаром». У меня есть возможность осуществлять ротацию состава и делать перестановки, - цитирует Фавра официальный сайт «Ниццы».

Напомним, что матч «Краснодар» - «Ницца» состоится в четверг, 29 сентября, в 20:00 мск в Краснодаре.