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Балотелли может пропустить матч с «Краснодаром»

Елена Корсунская
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Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий Марио Балотелли может пропустить матч группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром». 

- Балотелли жаловался на боль в области паха, и мы решили не рисковать его здоровьем в игре с «Нанси». Пока не знаю, будет ли он готов выйти на поле в матче с «Краснодаром». У меня есть возможность осуществлять ротацию состава и делать перестановки, - цитирует Фавра официальный сайт «Ниццы». 

Напомним, что матч «Краснодар» - «Ницца» состоится в четверг, 29 сентября, в 20:00 мск в Краснодаре. 

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