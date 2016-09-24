Организаторы Nanyang Cruise Cup арендуют спутник для трансляции

Организаторы турнира Nanyang Cruise Cup по Dota 2 собираются арендовать спутник, чтобы избежать проблему плохого интернет-соединения на круизном лайнере.



«Круизы не очень популярны среди молодых людей, нет интернета в открытом море, медленный темп жизни и т.д. Мы решили, что если мы решим проблему с интернетом и добавить несколько мероприятий, которые любят молодые люди, то это круизное путешествие будет интересное. Насколько я знаю, раньше были попытки использовать спутник для трансляции, но никто никогда не пытался провести киберспортивный турнир на корабле», — заявил организатор турнира Ван Жилин.

На турнире примут участие две сильнейшие китайские команды по итогам квалификаций и две приглашенные команды — Wings Gaming, победитель The International 2016 и коллектив Newbee. В отборочных примут участие 18 команд.



LAN-финал турнира пройдет на круизном лайнере Sapphire Princess. Призовой фонд составит 45 000 долларов.

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