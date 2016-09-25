Француз Тюрпен обслужит матч Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ
Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном обслужит матч группового раунда Лиги чемпионов между ПСВ и «Ростовом».
Помогать главному арбитру будут Сирил Грингор и Николя Дано. Резервным арбитром назначен Хишам Закрани.
Встреча между ПСВ и «Ростовом» пройдет 28 сентября в Ростове-на-Дону. В первом туре российский клуб проиграл «Баварии» со счетом 0:5, голландцы уступили «Атлетико» - 0:1.
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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