Артем «DrHippi» Кравец примет участие в чемпионате мира по Hearthstone

Шведский коллектив The Alliance по Dota 2 получил прямое приглашение на турнир Dota 2 Champions League Season 8.

The Alliance получили приглашение на Dоta 2 CLS8

The Alliance получили приглашение на Dоta 2 CLS8 Шведский коллектив The Alliance по Dota 2 получил прямое приглашение на турнир Dota 2 Champions League Season 8.