Шамиль Газизов: Вызов Васина – это большая победа для «Уфы» и ЦСКА

Напомним, сегодня Станислав Черчесов назвал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой. В основном списке значатся 23 футболиста. Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит» Санкт-Петербург).

- Вызов Васина для нас это большая победа, как и для ЦСКА, конечно. Виктор находится у нас в аренде. И это вызвает большое уважение, что футболист согласился уйти из московского клуба, чтобы доказать свою состоятельность.

- Естественно. Но это доказывает, что наш клуб движется в правильном направлении. С другой стороны, когда мы только разговаривали с ЦСКА по Васину, Гончаренко сказал, что этот игрок очень сильный. И он реально нас усилит.

- Васин – первый игрок «Уфы», вызванный в сборную России. Поздравили по особенному?