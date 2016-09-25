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Шамиль Газизов: Вызов Васина – это большая победа для «Уфы» и ЦСКА

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов – о вызове защитника команды Виктора Васина в сборную России.

Напомним, сегодня Станислав Черчесов назвал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой. В основном списке значатся 23 футболиста. Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит» Санкт-Петербург).

- Вызов Васина для нас это большая победа, как и для ЦСКА, конечно. Виктор находится у нас в аренде. И это вызвает большое уважение, что футболист согласился уйти из московского клуба, чтобы доказать свою состоятельность.

- Вызов стал неожиданным?

- Естественно. Но это доказывает, что наш клуб движется в правильном направлении. С другой стороны, когда мы только разговаривали с ЦСКА по Васину, Гончаренко сказал, что этот игрок очень сильный. И он реально нас усилит.

- Васин – первый игрок «Уфы», вызванный в сборную России. Поздравили по особенному?

- Пока нет. Но поздравим, естественно. Вызов в сборную – это почетно и для клуба, и для игрока.

Черчесов не вызвал Кокорина на товарищеский матч с Коста-Рикой

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