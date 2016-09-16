Безбородов обслужит матч Лиги Европы «Сент-Этьен» - «Андерлехт», Еськов - «Цюрих» - «Османлыспор»
Российский арбитр Владислав Безбородов назначен на матч группы С Лиги Европы между французским «Сент-Этьеном» и бельгийским «Андерлехтом».
Помогать Безбородову будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Четвертым арбитром назначен Андрей Веретешкин.
Еще один российский арбитр Алексей Еськов обслужит матч группы L между швейцарским «Цюрихом» и турецким «Османлыспором». Его помощниками будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Четвертым арбитром назначен Вячеслав Семенов.
Оба матча состоятся 29 сентября.
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