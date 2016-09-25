Барабанов – лучший нападающий недели в КХЛ, Яковлев – лучший защитник

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов пятой игровой недели.

Хоккеисты СКА Александр Барабанов и Егор Яковлев набрали 7 (3+4) и 2 (0+2) очка в четырех матчах, три из которых были победными, а также не завершили ни один из них с отрицательным показателем полезности (+4) и (+8).

Лучшим вратарем признан Харри Сятери из «Витязя». В двух победных матчах он отразил 97,33% бросков при коэффициенте надежности 1,00, а также оформил «сухарь».

Лучшим новичком стал вратарь магнитогорского «Металлург» Илья Самсонов. На его счету две победы в двух матчах и 95,59% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,51.

Напомним, в турнирной таблице Западной конференции СКА после 13 матчей идет на втором месте с 30 очками, «Витязь», проведя на одну игру меньше, занимает шестую строчку, имея в активе 21 очко. «Магнитка» после 12 встреч на Востоке расположилась на второй позиции с 22 очками.

