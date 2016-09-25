«Зенит» - АЗ. Матч обслужит бригада Хавьера Эстрады
Главным арбитром на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и АЗ назначен судья из Испании Хавьер Эстрада.
Ассистировать ему будут Мигель Мартинес и Теодоро Собрино, дополнительные
помощники – Алехандро Эрнандес и Хосе Мария Санчес Мартинес, четвертый арбитр –
Анхель Невадо Родригес, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, встреча пройдет в Петербурге 29 сентября и начнется в 22:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
В первых матчах «Зенит» в гостях обыграл «Маккаби» со счетом 4:3, АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» - 1:1.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически