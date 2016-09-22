ФНЛ. «Луч-Энергия» - «Спартак-2». Онлайн
Матч
Луч-Энергия - Спартак-2 - 0:0
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов (Килин, 85), Кашкавал, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Гриднев (Пономаренко, ), Машнев, Гордиенко (Носов, 63), Михалёв (Ребко, 88)
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Лихачёв, Бакаев (Синодзука, 88), Шанбиев, Гулиев, Савичев (Полубояринов, 90), Леонтьев, Пантелеев, Федчук (Руденко, 90)
Предупреждения:
Михалёв, 17; Машнев, 32 - Пуцко, 25; Шанбиев, 80; Савичев, 90
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
26 сентября 12:00, Динамо, Текстовая трансляция
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