Никита Симонян: Дзюба забивает. Сколько забил Кокорин?

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал невызов нападающего Александра Кокорина в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой.

- Что касается Кокорина, когда тренером был Фабио Капелло, он мне сказал: «Ты знаешь, Никита, Кокорин большой талант». Я с ним согласился, но талант ведь надо развивать. А Кокорин с каждым годом переходит из одного клуба в другой, но он не совершенствуется. От того Кокорина, о котором говорил Фабио Капелло, осталась добрая половина. Отсюда вопросы не к Черчесову, почему он не включен в состав, а к самому Кокорину. Нет тренера, который сам себе вредитель, который не включил бы в состав хорошего игрока. Дзюба забивает. Сколько забил Кокорин?», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, сегодня Станислав Черчесов назвал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой. В основном списке значатся 23 футболиста. Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит» Санкт-Петербург).