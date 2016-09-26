Шпрыгин сообщил о возбуждении уголовного дела по факту поджога его машины

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил, что по факту поджога его машины возбуждено уголовное дело.

- В ОВД Гагаринский возбуждено уголовное дело и будет проводиться расследование по данному факту, - сообщил Шпрыгин ТАСС. - Здесь абсолютно точно поджог, поступок мерзкий и подлый. Не хотелось бы делать публичных догадок, кто может быть к этому причастен.

Напомним, президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин был задержан сотрудниками ОМОН на конференции РФС во время выборов президента организации. Через некоторое время поступило сообщение о том, что в московском офисе ВОБ ведутся обыски.