«Луч-Энергия» и «Спартак-2» сыграли вничью
Матч 14-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Лучом-Энергией» и «Спартаком-2» завершился вничью.
Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 0:0.
После 14 туров красно-белых замкнули тройку в турнирной таблице ФНЛ, команда «Луч-Энергия» расположилась на 14-м месте.
Матч
Луч-Энергия - Спартак-2 - 0:0
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов (Килин, 85), Кашкавал, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Гриднев (Пономаренко, ), Машнев, Гордиенко (Носов, 63), Михалёв (Ребко, 88)
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Лихачёв, Бакаев (Синодзука, 88), Шанбиев, Гулиев, Савичев (Полубояринов, 90), Леонтьев, Пантелеев, Федчук (Руденко, 90)
Предупреждения:
Михалёв, 17; Машнев, 32 - Пуцко, 25; Шанбиев, 80; Савичев, 90
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
26 сентября 12:00, Динамо, Текстовая трансляция