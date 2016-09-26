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«Луч-Энергия» и «Спартак-2» сыграли вничью

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 14-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Лучом-Энергией» и «Спартаком-2» завершился вничью.

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 0:0.

После 14 туров красно-белых замкнули тройку в турнирной таблице ФНЛ, команда «Луч-Энергия» расположилась на 14-м месте. 

Матч

Луч-Энергия - Спартак-2 - 0:0

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов (Килин, 85), Кашкавал, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Гриднев (Пономаренко, ), Машнев, Гордиенко (Носов, 63), Михалёв (Ребко, 88)

Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Лихачёв, Бакаев (Синодзука, 88), Шанбиев, Гулиев, Савичев (Полубояринов, 90), Леонтьев, Пантелеев, Федчук (Руденко, 90)

Предупреждения:

Михалёв, 17; Машнев, 32 - Пуцко, 25; Шанбиев, 80; Савичев, 90

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

26 сентября 12:00, Динамо, Текстовая трансляция


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