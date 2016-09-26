«Советский спорт» открывает свою школу журналистики

Редакция «Советского спорта» начинает набор в Школу спортивной журналистики.



Если вы мечтаете о карьере спортивного журналиста, хотите передавать репортажи со стадионов, брать интервью у лучших атлетов мира и готовы попробовать свои силы в спортивном медиа с великой историей, то эта школа для вас.



Здесь вас научат азам профессии, дадут возможность попробовать свои силы в реальном деле, а главные звезды «Советского спорта» - Евгений Дзичковский, Константин Клещев, Евгений Ловчев, Павел Лысенков, Василий Уткин и другие - поделятся своим профессиональным опытом.



Для поступления в нашу Школу вам необходимо отправить до 1 октября 2016 года письмо. В этом письме постарайтесь рассказать о себе: о своем образовании, опыте, о том, какими видами спорта интересуетесь, за какими спортсменами и командами следите, какие спортивные СМИ читаете или смотрите, каких журналистов знаете.



Письмо направляйте по адресу: school@sovsport.ru. Даты собеседований будут объявлены дополнительно.