Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд теннисного турнира в китайском Ухане.
В первом круге теннисистка обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:0, 6:4. Девушки провели на корте чуть больше часа.
Во втором круге россиянка встретится с американкой Луизой Чирико.
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Гёргес Ю. (Германия) - 6:0, 6:4
Место и дата
26 сентября 13:00, , Онлайн-трансляция
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