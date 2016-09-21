Станислав Черчесов: Хотим провести сбор в декабре и феврале без участников еврокубков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о желании провести сборы национальной команды в декабре и феврале.



- Мы бы хотели провести в декабре и феврале сбор для футболистов сборной, которые не будут задействованы в клубах, участвующих в еврокубках, - пояснил главный тренер. - То есть без футболистов «Зенита», ЦСКА, «Ростова», «Краснодара». Соответственно, у других появляется шанс. Мы хотим дать его всем игрокам. Две сборные уже изъявили сыграть с нами в эти сроки. Но подчеркну, что вопрос о возможности проведения таких сборов только будет рассматриваться, и окончательного решения по нему еще нет.

Напомним, что 9 октября сборной России предстоит сыграть с командой Коста-Рики. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что тренеры огласили состав сборной, в котором есть несколько новичков и нет Александра Кокорина.