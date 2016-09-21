Станислав Черчесов: В матче с «Уфой» у Кутепова была не ошибка, а просчет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментироал эпизод с участием защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова в игре с «Уфой» (0:1).



Напомним, Кутепов позволил опередить себя Фатаю, котороый забил единственный гол.

- Мы в прошлый раз вызывали Кутепова для знакомства. Теперь он в основном списке, - сказал Станислав Черчесов.

- Как вы прокомментируете ошибку Кутепова в игре с «Уфой», которая привела к единственному голу в ворота «Спартака»?

- Ошибку? Для меня это просчет. Мы все видим. Один просчет не может повлиять на наше мнение. Хотя, естественно, мы строго спрашиваем.

Напомним, что 9 октября сборной России предстоит сыграть с командой Коста-Рики. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что тренеры огласили состав сборной, в котором есть несколько новичков и нет Александра Кокорина.



