Андрей Червиченко: Сказка под названием «Каррера - чемпион!» потихонечку угасает
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча восьмого тура чемпионата России с «Уфой» (0:1).
- В этой игре мы увидели грамотную работу Виктора Гончаренко, который имея в активе неплохих, но не звездных ребят, грамотно выстроил игру и победил «Спартак». Я уже говорил, что вся эйфория вокруг Массимо Карреры должна пройти проверку октябрем, когда начнутся матчи с «Зенитом», «Ростовом», но проверка началась чуть раньше в Хабаровске. Сейчас сказка под названием «Каррера - чемпион!» потихонечку угасает.
«Спартак» сегодня выстроен так, что если соперник пытается атаковать - его легко ловят на контратаках, Промес и Зе Луиш впереди решить смогут. А когда соперник обороняется и перекрывает кислород Квинси, то и игры-то у «Спартака» нет, комбинации пропадают, в ход идут навесы, с которыми высокорослые защитники справляются, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.
Красно-белые потерпели первое поражение в чемпионате, но с 19 очками сохранили лидерство в турнирной таблице. В следующем туре столичный клуб 2 октября сыграет на выезде с «Зенитом».
Матч
Голы
Фатай 39 (0:1).
Состав
Спартак: Ребров, Маурисио (Попов, 68), Комбаров, Кутепов, Боккетти, Фернандо, Ананидзе, Промес, Глушаков, Зобнин (Давыдов, 76), Зе Луиш
Уфа: Лунев, Тумасян, Аликин, Васин, Сухов, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Игбун (Абдулавов, 90), Засеев, Фатай (Марсиньо, 74)
Предупреждения:
Маурисио, 24; Попов, 87 - Аликин, 44; Безденежных, 57
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
25 сентября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция