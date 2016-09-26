Андрей Червиченко: Сказка под названием «Каррера - чемпион!» потихонечку угасает

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча восьмого тура чемпионата России с «Уфой» (0:1).

- В этой игре мы увидели грамотную работу Виктора Гончаренко, который имея в активе неплохих, но не звездных ребят, грамотно выстроил игру и победил «Спартак». Я уже говорил, что вся эйфория вокруг Массимо Карреры должна пройти проверку октябрем, когда начнутся матчи с «Зенитом», «Ростовом», но проверка началась чуть раньше в Хабаровске. Сейчас сказка под названием «Каррера - чемпион!» потихонечку угасает.

«Спартак» сегодня выстроен так, что если соперник пытается атаковать - его легко ловят на контратаках, Промес и Зе Луиш впереди решить смогут. А когда соперник обороняется и перекрывает кислород Квинси, то и игры-то у «Спартака» нет, комбинации пропадают, в ход идут навесы, с которыми высокорослые защитники справляются, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Красно-белые потерпели первое поражение в чемпионате, но с 19 очками сохранили лидерство в турнирной таблице. В следующем туре столичный клуб 2 октября сыграет на выезде с «Зенитом».