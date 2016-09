БК «Филадельфия Севенти Сиксерс» приобрел Team Dignitas и Apex Gaming

Американский баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» купил киберспортивные организации Team Dignitas и Apex Gaming.

Условия сделки не разглашаются, но эта сумма может составить от 5 до 15 миллионов долларов.



У Team Dignitas есть составы по League of Legends, Overwatch, Heroes of the Storm, Smite и Counter-Strike: Global Offensive. За Apex Gaming выступает команда по League of Legends.



«Филадельфия Севенти Сиксерс» (англ. Philadelphia 76ers) — американский профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб базируется в городе Филадельфия, Пенсильвания. Название «76ers» связано с 1776 годом, когда в Филадельфии была подписана Декларация независимости США.

