Вячеслав Фетисов: Мне нравится игра сборной Европы, она мне понятна

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал выход сборной Европы в финал Кубка мира – 2016.

- Там тоже звездные амбициозные ребята играют в команде Европы. Кого может расстроить финал, в который пробилась команда, которая играла очень качественно, интересно, своеобразно. Ребята попали в финал заслуженно. Мне их игра нравится, она мне понятна. Они могут противопоставить свою игру канадской, с канадцами играть можно, - цитирует Фетисова «Р-Спорт».



Сборная Европы обыграла сборную Швеции в овертайме полуфинального матча Кубка мира – 2016 со счетом 3:2 и вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады.

Напомним, что матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.