Евгений «Yozhyk» Мостовик приглашен на турнир по FIFA Online 3
Игрок команды Natus Vincere Евгений «Yozhyk» Мостовик получил приглашение на турнир от EA Sports по FIFA Online 3.
По словам Евгения, турнир состоится в конце ноября - начале декабря в Таиланде. Призовой фонд составит 300 000 долларов.
FIFA Online 3 — бесплатный Free-to-play, распространяющийся исключительно для азиатского рынка, а именно : Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Сингапур, Малайзия и Китай. Относится к разряду футбольный спортивный симулятор. Игра была анонсирована 12 августа 2012 года на Е3 наряду с европейским аналогом FIFA World.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически