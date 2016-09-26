Андрей Канчельскис: Для Лодыгина лучше остаться в команде, а Кокорина нужно было вызывать в сборную
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал состав сборной, вызванный на товарищеский матч с Коста-Рикой.
- А зачем вызывать Лодыгина? Для него бы что-то изменилось бы? Думаю, ему целесообразнее сейчас остаться в команде, чем ехать в сборную и быть третьим вратарем. Он потерял место в составе «Зенита», ему нужно вновь доказывать, бороться. Поэтому хорошо, что Черчесов не вызвал Лодыгина.
Мое мнение такое: шанс нужно давать всем игрокам, которых тренер вызывает в сборную. Но думаю, Черчесов боится за результат, поэтому и ставит только Акинфеева. Хотя сейчас не так важно, какой будет счет на табло. Нужно определится с теми игроками, которые будут составлять основную обойму на домашнем чемпионате мира.
- В списке нападающих опять не оказалось Александра Кокорина. Это именно спортивное решение?
- Вы имеете ввиду историю с шампанским? Понятно, что неприятный момент. Ребята оказались не в том месте и не в то время. На мой взгляд, Кокорина нужно было вызывать, посмотреть, как он сейчас себя чувствует. Свою ошибку он осознал, а на домашнем чемпионате мира он наверняка будет в заявке. Поэтому нужно за ним внимательно следить, - цитирует Канчельскиса «Спорт день за днем».
Напомним, сегодня Станислав Черчесов назвал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой. В основном списке значатся 23 футболиста. Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит» Санкт-Петербург).