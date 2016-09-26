Андрей Канчельскис: Для Лодыгина лучше остаться в команде, а Кокорина нужно было вызывать в сборную

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал состав сборной, вызванный на товарищеский матч с Коста-Рикой.

- А зачем вызывать Лодыгина? Для него бы что-то изменилось бы? Думаю, ему целесообразнее сейчас остаться в команде, чем ехать в сборную и быть третьим вратарем. Он потерял место в составе «Зенита», ему нужно вновь доказывать, бороться. Поэтому хорошо, что Черчесов не вызвал Лодыгина.

Мое мнение такое: шанс нужно давать всем игрокам, которых тренер вызывает в сборную. Но думаю, Черчесов боится за результат, поэтому и ставит только Акинфеева. Хотя сейчас не так важно, какой будет счет на табло. Нужно определится с теми игроками, которые будут составлять основную обойму на домашнем чемпионате мира.