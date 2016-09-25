Никита Комаров дисквалифицирован на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал нападающего минского «Динамо» Никиту Комарова на три встречи за атаку в область головы и шеи.

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Динамо» (Минск) Никиту Комарова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три игры и подвергнуть денежному штрафу, - сообщается на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что 24 сентября во время матча между «Динамо» Мск и «Динамо» Мн форвард минчан Никита Комаров грубо обошелся с нападающим москвичей Анселем Галимовым.