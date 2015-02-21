Елена Вяльбе: Я просила FIS об увеличении количества взятых допинг-проб

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как проходит процесс забора допинг-проб в российской сборной перед стартом нового сезона.

- У нас достаточно часто берут допинг-пробы вне соревновательного периода. Сейчас у нас на летнем чемпионате, который проходит в Тюмени, по нашей просьбе FIS (Международная федерация лыжного спорта) привез представителей из Германии, которые также берут пробы, поэтому мы проходим эту процедуру как все остальные страны. Не буду скрывать, я просила FIS об увеличении количества взятых допинг-проб. Нам сказали, что все идет в рамках необходимого», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Елена Вяльбе сказала, что лыжники сборной России не употребляли допинг ни до Игр-2014, ни во время соревнований, поэтому они не боятся перепроверок проб.